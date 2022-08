Senigallia, 1,3 milioni per il nuovo nido d’infanzia di Marzocca

Verrà realizzato nell’area di fianco all’attuale, che potrà ampliarsi. Fin da subito avviabili tutte le procedure per l’affidamento dei lavori, termine massimo per l’aggiudicazione il 31 marzo 2023

SENIGALLIA – Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato al Comune di Senigallia di essere stato ammesso al finanziamento di un milione e 350mila euro per il nuovo nido d’infanzia di Marzocca.

Il Comune di Senigallia aveva infatti partecipato al bando del marzo 2021 per beneficiare dei fondi strutturali PNNR destinati all’edilizia scolastica. Il nuovo nido d’infanzia verrà realizzato nell’area di fianco all’attuale nido / scuola d’infanzia; così facendo, l’attuale scuola d’infanzia potrà ampliarsi.

Nell’ambito della Provincia di Ancona, su 22 candidature, solo 12 hanno ricevuto un primo parere favorevole, ma solo il progetto per la costruzione del nuovo asilo di Marzocca è stato subito ammesso. Pertanto, il Comune di Senigallia è stato autorizzato, fin da subito, ad avviare tutte le procedure per l’affidamento dei lavori in quanto il termine massimo per l’aggiudicazione degli stessi è stato fissato al 31 marzo 2023.