Senigallia, nuova intrusione all’ex asilo Mimose

SENIGALLIA – Un’intrusione all’ex asilo Le Mimose di Senigallia, zona Saline, ha riacceso il dibattito sull’edilizia popolare in città. L’episodio si è registrato nei giorni scorsi quando alcuni residenti hanno notato la porta di accesso aperta e allertato il Comune. Potrebbe essersi trattato di un tentativo di furto o semplicemente di un bivacco per la notte: fatto sta che il Comune, informato, correrà ai ripari.

Il rimedio consiste – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine – nello sbarrare ogni accesso in modo da evitare altre intrusioni indesiderate anche se all’interno non vi è nulla da rubare: l’edificio scolastico è infatti in disuso da tempo e chiuso da una decina di anni.

L’occasione ha fatto però sì che si tornasse a parlare della sua trasformazione in appartamenti per l’edilizia residenziale pubblica: in ballo ci sono circa 3 milioni di euro di finanziamento già ottenuti dall’Erap Marche in base a un progetto che prevedeva la realizzazione di una nuova palazzina con circa 22 appartamenti.

Duro l’attacco del Partito Democratico che torna a chiedere i reali motivi per cui, fin dal 2020, è stato dalla giunta Olivetti osteggiato l’intervento che va nella direzione di dare risposte all’emergenza abitativa.