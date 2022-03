Senigallia, nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana

SENIGALLIA – Inaugurata nel weekend appena trascorso la nuova ambulanza attrezzata per trasporti di emergenza e urgenza a disposizione del Comitato CRI di Senigallia. Un mezzo innovativo perché dotato di un particolare sistema a “pressione negativa”, che permette il trattamento e lo spostamento in sicurezza, per i pazienti e operatori, verso gli ospedali.

Questa nuova tecnologia consente di creare, nel vano sanitario, una pressione inferiore rispetto a quella atmosferica dell’ambiente esterno. Inoltre, il sistema immette costantemente aria sanificata nel vano sanitario, che viene di nuovo trattata prima dell’espulsione all’esterno, generando un flusso di aria in costante avvicendamento con alto numero di ricambi. In caso di trasferimento di persona malata, o con sospetta patologia infettiva (esempio Covid-19), il processo di trattamento dell’aria riduce l’inquinamento batteriologico e minimizza il rischio di inalazione di agenti patogeni da parte del paziente e del personale a bordo.

L’acquisto del mezzo di soccorso, di fondamentale importanza per gestire anche questa fase pandemica, ha comportato un ingente investimento economico, che il Comitato CRI di Senigallia ha potuto affrontare solo grazie a una raccolta fondi sul territorio. In particolare, grazie alla generosità di varie aziende come Sica ed Eurogas, associazioni tra cui il Gis-Gruppo Imprenditori Senigalliesi e l’Associazione Imprenditori e Professionisti Valli Misa e Nevola, oltre all’importante contributo della fondazione “Mirco Giacomelli”.

All’evento erano presenti il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il vice sindaco di Senigallia Riccardo Pizzi, Marco Mazzanti e Carmen Gregoretti del Comitato regionale Marche CRI e i rappresentanti delle altre associazioni di volontariato del territorio.

La sede del comitato senigalliese è rimasta aperta per tutto il weekend anche per informare la cittadinanza sulle attività messe in campo da Croce Rossa Italiana per quel che riguarda il drammatico conflitto in atto nel territorio ucraino.