Senigallia, i numeri della fiera campionaria 2022

SENIGALLIA – Migliaia di presenze alla fiera campionaria che è tornata per il trentennale nella sua sede originaria, all’antistadio del Bianchelli. Circa 50 gli espositori che hanno partecipato all’edizione 2022, rappresentanti del mondo agroalimentare, edilizio, moda, salute e tempo libero.

Una manifestazione densa di novità, come sottolineato dalla Cna senigalliese, che ha organizzato l’iniziativa fieristica con il patrocinio del Comune. Nonostante la pioggia (ma quella in realtà è ormai una tradizione), i visitatori sono stati tanti e le presenze sono state stimate sulle 25 mila per la sola area expo. Numeri quindi importanti che evidenziano quanto sia ancora attrattiva la fiera campionaria a cui gli organizzatori hanno apportato modifiche per migliorarla.

Innanzitutto la tempistica allungata: la manifestazione si è svolta dal 26 agosto al 4 settembre, comprendendo quindi anche due fine settimana; in secondo luogo la previsione di eventi collaterali all’esposizione e laboratori che hanno visto protagoniste 350 persone. Il nuovo format ha goduto di ben 18 singole iniziative raccolte nella sua inedita area LAB: 18 eventi di formazione, dimostrazione e culturali, sotto lo slogan: “scoprire nuove cose e fare nuove esperienze”.

Soddisfatti i vertici Cna Senigallia: «La fiera campionaria ha mostrato la sua nuova identità, frutto di una consapevolezza delle proprie origini ma allo stesso tempo certa delle nuove strade da percorrere – ha sottolineato il segretario Giacomo Mugianesi. Una sfida complicata e quest’anno il meteo non è stato dalla nostra parte, ciò nonostante l’evento ha dimostrato una volta di più di essere parte integrante della città e un perno importante per il tessuto economico del territorio».