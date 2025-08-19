Senigallia: è l’attesissima notte dei fuochi, cambi di viabilità e collegamenti

SENIGALLIA – Attesissimo l’appuntamento di questa sera con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare, evento clou dell’estate sulla spiaggia di velluto. Il lancio dei fuochi – a cura della ditta Fonti Pirotecnica srl di Riccione – è previsto per le ore 22,30 e verranno sparati come di consueto dalla banchina di levante pertanto, per evitare problemi alla viabilità e disagi, sono stati predisposti dei bus navetta di collegamento con il lungomare e delle modifiche alla viabilità.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Olivetti, consapevole che i fuochi di Senigallia attirano ogni anno migliaia di persone da tutta la regione, ha elaborato insieme alla Polizia locale una serie di modifiche alla viabilità, alla sosta e un servizio bus per evitare di congestionare il traffico. Disposta la chiusura dal sottopasso di viale IV Novembre e da quelli di via Perilli e via Dogana Vecchia. I provvedimenti scatteranno alle ore 20 di oggi e resteranno in vigore fino all’una. Il divieto di sosta invece partirà dalle 19 e sarà indicato nelle varie aree, a ridosso del porto e della riviera, dall’apposita segnaletica.

Il servizio di bus navetta collegherà il parcheggio del centro commerciale Il Molino di via Abbagnano con i Giardini Catalani, quello di Villa Torlonia in via Sanzio con la stazione ferroviaria e il parcheggio scambiatore del Ciarnin sulla Statale con la stazione. Il servizio sarà attivo con orario 20-22 e 23.15-1. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domani con le stesse modalità.

Nella tarda serata c’è anche un “Dopo i fuochi” all’Arena Gabbiano: una notte di paura con la proiezione alle ore 23,45 del film cult “4 mosche di velluto grigio” del maestro del brivido Dario Argento.

Attenzione agli animali

I fuochi sono un momento di grande spettacolo e di suggestione, amati da tutti, ma purtroppo rappresentano un trauma per i nostri amici animali. Ogni anno, come sottolinea l’associazione “Biagio’s Amici in fuga-Marche”, cani e gatti spaventati dai botti possono fuggire di casa e magari in strada venire investiti. Bisogna fare attenzione e tutelarli al massimo. «Non possiamo fermare i fuochi, ma possiamo fermare le fughe», fanno sapere dall’associazione, che suggerisce: «teneteli al sicuro: non lasciateli in giardino o sul balcone, metteteli in casa in un ambiente tranquillo. Non sottovalutate lo spavento che possono provare: i botti per loro sono un vero terrore. Rispettateli e proteggeteli».