Senigallia, negativo il turista sottoposto a test sierologico

Paura per un caso sospetto in città. Si tratta di un turista milanese affetto da asma. La foto dei soccorsi ha fatto il giro del web, creando panico per tutta la città

SENIGALLIA- È risultato negativo il paziente sottoposto nella tarda mattinata di oggi (24 febbraio) a test sierologico: l’uomo, un turista milanese ospite di una struttura recettiva della città, è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi dal personale del 118 che, come previsto dal Ministero della Salute, indossava tuta e mascherina.

Un’immagine del soccorso ha fatto il giro del web scatenando una vera e propria psicosi tra i senigalliesi. Subito è partito il tam tam via social che è proseguito per tutta la giornata. L’uomo ha chiesto l’intervento del personale medico dopo essere stato colto da un forte attacco di asma, patologia da cui soffre da tempo. Arrivato a Torrette, è stato comunque sottoposto al test per escludere un contagio da Covid-19.

A scatenare il panico tra i senigalliesi, è stato anche il decesso di un’anziana avvenuto nei giorni scorsi in seguito ad una polmonite. La psicosi è scattata nei supermercati, dove l’assalto è iniziato domenica: molti gli scaffali vuoti. I senigalliesi hanno acquistato sopratutto beni di prima necessità. Al momento è confermata la sfilata di carri allegorici in programma domani alle 14,30 in centro storico. Si svolgerà regolarmente stasera la tradizionale festa in maschera in programma alla discoteca ‘Megà‘.