Senigallia, è il momento del ballottaggio: i dati sull’affluenza in tempo reale

SENIGALLIA – Due giorni per votare, due giorni per scegliere il prossimo sindaco della spiaggia di velluto. Oggi, domenica 4 ottobre, e domani, lunedì 5, si vota a Senigallia per il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Fabrizio Volpini e quello di centrodestra Massimo Olivetti. CentroPagina.it, come due settimane fa, seguirà in diretta l’evolversi delle votazioni aggiornando in tempo reale i dati sull’affluenza.

Al primo turno sono stati oltre 25.500 i cittadini che si sono recati alle urne su 38.800 aventi diritto al voto. Una percentuale del 65%, in crescita rispetto a 5 anni fa (62%), ma in diminuzione rispetto al 2010 quando votò il 70% degli elettori.

Per questo secondo turno di ballottaggio, i candidati a sindaco di Senigallia hanno entrambi chiesto a tutti i cittadini di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza ed esercitare un diritto che è anche dovere civico.