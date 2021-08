Senigallia, si moltiplicano gli avvistamenti di lupi nelle campagne

Carabinieri forestali e polizia provinciale stanno monitorando la presenza di questi animali in prossimità dei centri abitati: non sono mancate però false segnalazioni di cani scambiati per lupi

SENIGALLIA – Si moltiplicano le segnalazioni di avvistamenti di lupi nelle campagne intorno alla spiaggia di velluto e nei comuni limitrofi. Segnalazioni inoltrate dai cittadini ai carabinieri forestali, alla polizia provinciale, ai comuni di riferimento e anche alle guardie zoofile ma che non sono sempre precise a riguardo.

È di ieri, 5 agosto, un avvistamento sospetto tra la Mandriola e la strada del Cavallo, nella campagna a sud di Senigallia, mentre a Roncitelli dei lupi sarebbero stati avvistati da alcuni residenti in prossimità della recinzione della loro casa mercoledì 3 agosto.

Tornando ancora indietro nelle segnalazioni, a fine luglio scorso, era arrivata ai carabinieri forestali la segnalazione dell’avvistamento di un lupo nella frazione collinare di Scapezzano, zona nord ovest di Senigallia.

Un cane “lupo cecoslovacco” libero in giro per la frazione di Scapezzano è stato scambiato per un vero lupo dai residenti che hanno dato l’allarme

«Non sono sempre dei lupi quelli che girano nelle campagne di Senigallia, anche se la loro presenza è ormai certa – spiega il ten. col. Simone Cecchini dei Carabinieri Forestali di Ancona – Molte segnalazioni riguardano infatti dei lupi cecoslovacchi, che sono dei cani, a volte lasciati liberi da qualche padrone. Come nel caso della segnalazione del 23 luglio a Scapezzano. Più recentemente non ho ricevuto segnalazioni di lupi ma gli avvistamenti non sono più una novità ormai». Continua in questo senso il monitoraggio del fenomeno da parte dei carabinieri forestali.

Ad attirare questi animali in prossimità dei centri abitati è la ricerca di cibo, come testimoniato da alcuni allevatori che si sono ritrovati vari capi di bestiame sbranati, mentre in alcuni casi sono stati i cani dentro i giardini a divenire prede dei lupi. Nella zona di San Gaudenzio, infine, c’è un gruppo di cinghiali che da tempo è presente in zona ed è proprio questo, secondo alcuni residenti e associazioni, ad aver attratto i lupi.