SENIGALLIA – Entrano nel vivo i lavori per la passerella ciclopedonale che sorgerà sopra il fiume Misa. La posa avverrà nei prossimi giorni ma gli operai sono già al lavoro per velocizzare il ricongiungimento dell’area stadio con la parte storica della città ancora separate a otto mesi dall’alluvione del 15 settembre 2022.

Dunque una notizia positiva sia per cittadini, turisti e lavoratori che potranno quindi passare più agevolmente tra le varie zone di Senigallia, sia per le attività economiche dell’area ovest del centro storico, fortemente penalizzate dai minori volumi di traffico veicolare e ciclopedonale.

I lavori da 400 mila euro, annunciati lo scorso 19 maggio dall’assessore regionale Aguzzi e dal sindaco Olivetti, dovrebbero terminare per il 10 giugno.

A questa data fa riferimento l’ordinanza n. 407/2023 con cui è stata modificata la viabilità ordinaria come di seguito: senso unico di marcia, con direzione ovest-est su via Rossini, nel tratto compreso fra le intersezioni di via Campo Boario e largo Boito; direzione consentita dritto e destra all’intersezione fra via XX Settembre e largo Boito, per chi proviene da via XX Settembre; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione fra via Montenero e via Rossini, per chi proviene da via Montenero.

Ennesimo cambio di viabilità dunque, limitato sia nell’estensione geografica che nella tempistica, ma soprattutto volto a restituire a Senigallia il prezioso collegamento.