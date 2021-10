Senigallia, maestra positiva al Covid-19: due classi in quarantena

SENIGALLIA – Una maestra in forza alla scuola primaria Cesanella è risultata positiva al Covid-19. Dalla giornata del 18 ottobre due classi sono state messe in quarantena: si tratterebbe di due seconde iscritte alla primaria Puccini che frequentano le lezioni nel plesso di via Botticelli.



Per loro quindi è scattata la didattica a distanza. Nelle settimana precedente entrambi gli alunni facenti parte dei due gruppi classe sarebbero stati a stretto contatto con al docente per svariati giorni. Al momento, esclusa l’insegnate, non sarebbero stati rilevati altri positivi al Coronavirus. Nonostante la pandemia sia in regressione il virus continua a girare: è più che un’ipotesi che, durante l’anno scolastico, diverse classi dovranno ricorrere per alcune settimane nuovamente alla didattica da remoto.