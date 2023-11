Senigallia, il mondo animalista piange Laura Attardi

Grande appassionata di cani e gatti, è scomparsa a 57 anni. Appello dell'associazione Gattofili anonimi per "colorare" il funerale

SENIGALLIA – Lutto nel mondo animalista cittadino. A soli 57 anni è scomparsa Laura Attardi, toelettatrice e grande appassionata dei quattro zampe. L’annuncio della morte è stato diffuso ieri dall’Associazione Associazione Gattofili anonimi senigalliese Odv.

La realtà animalista che gestisce il micile di via Camposanto Vecchio ha voluto ricordarla con un messaggio sui social e un appello ai tanti proprietari di animali della città.

«Chi ha, o ha avuto, un cane avrà sicuramente conosciuto Laura Attardi, grande amante degli animali, talmente grande da farne il suo lavoro da Animalandia come toelettatrice e non solo… La sua passione per gli animali era talmente forte che ha contagiato anche sua figlia, nostra volontaria da alcuni anni. Tutti noi volontari ci stringiamo fortemente attorno alla famiglia».

Laura «è venuta a mancare e noi vogliamo spargere la voce per realizzare il suo ultimo saluto come lei ha espressamente richiesto: che all’uscita della chiesa ci siano tanti animali a salutarla e nessuno vestito di nero, lei amava i colori».

Il funerale per dare l’ultimo saluto a Laura Attardi si terrà domani, giovedì 2 novembre, alle ore 14 alla chiesa di santa Maria della neve (detta del Portone).