Senigallia, lutto nell’imprenditoria locale: è morto Marco Mazzanti

SENIGALLIA – Lutto in città per la scomparsa dell’imprenditore Marco Mazzanti. L’uomo, noto sia nel settore balneare che ristorativo, è deceduto questa mattina, domenica 23 aprile, per una grave malattia contro cui lottava da tempo.

Titolare del locale “La Tartana” e dei Bagni “Marco e Virgilio”, sul lungomare Marconi, Mazzanti è morto a 61 anni. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, lasciando presagire il triste epilogo.

La notizia ha fatto subito il giro dei social cittadini: tanti amici ma anche numerosi conoscenti e colleghi hanno voluto ricordare il 61enne, sottolineandone le sue doti umane e imprenditoriali.

«Ciao Marco, lasci un vuoto enorme. Ma voglio ricordarti sempre con il tuo sorriso, solare». Oppure: «Ciao Marco! Sempre sorridente, gentile, uomo dai grandi sentimenti, imprenditore di successo con il tuo locale tra i più fashion della riviera». E sono solo alcuni delle decine di commenti e saluti all’imprenditore che ha ridato linfa al lungomare senigalliese.