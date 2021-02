Senigallia in lutto, l’addio a Simone Solazzi

SENIGALLIA – Si sono svolti questa mattina, 1 febbraio, i funerali per l’addio a Simone Solazzi, il giovane senigalliese scomparso due giorni fa. Da diversi mesi infatti il 37enne combatteva contro una grave malattia che alla fine ha prevalso.

Troppo grande il dolore dei familiari che hanno preferito rendere nota la sua scomparsa solo a esequie avvenute. Nonostante ciò la notizia si è diffusa lo stesso in città perché Simone Solazzi, per tutti “Sòla”, era molto conosciuto per il suo carattere solare, la sua grande energia e ironia.

Le stesse qualità che ora tutti riconoscono, anche con decine di messaggi sui social. «Hai lasciato un bellissimo ricordo di te. Sola, Ovunque tu sia, ci mancherai» scrive Doriana, mentre Angela lo descrive come «un ragazzo educato, dai modi garbati, generoso e sempre disponibile, con un fare discreto e mai invadente. Mi piace ricordare la tua risata contagiosa e la tua ironia… Solo un male che non lascia scampo poteva portarti via da noi e dai tuoi affetti più cari. Come un eroe, hai lottato con tanto coraggio e tanta grinta».

Simone Solazzi lascia la compagna Carmela e il figlio Samuele, oltre alla sorella, alla mamma e al papà Umberto, responsabile del Tribunale del Malato di Senigallia. A tutti loro è andato l’abbraccio dei tanti parenti e amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.