Senigallia, le luminarie accendono lo shopping di Natale – VIDEO

SENIGALLIA – Un cielo stellato che ormai è entrato nel cuore dei senigalliesi, luminarie accese a riscaldare di festa queste giornate di shopping pre-natalizio. E nei negozi vestiti a festa, è caccia al regalo dell’ultimo minuto.

Siamo andati a curiosare sull’andamento degli acquisti di Natale in centro. «Le persone hanno voglia di Natale, di festeggiare anche solo con un regalino da mettere sotto l’albero, quindi lo shopping in queste giornate pre-natalizie ha avuto un bello sprint», ci dicono da And Camicie.



Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, al regalo da mettere sotto l’albero o al dono da scambiare magari con i familiari più stretti, non si rinuncia. Corso 2 Giugno, il cuore della città, si accende di un frenetico via vai nei negozi. «Un bel libro è sempre un regalo gradito – confermano da Ubik – anche perché si trovano libri da pochi euro a cifre a due zeri, che poi non è il costo in copertina a determinare il valore del libro stesso. Comunque la pandemia ha fatto riscoprire la voglia di lettura e tanti, in quella dimensione del piacere della lettura, ci sono rimasti».



Tra la clientela c’è sempre attenzione al prezzo e all’oggetto di tendenza, vanno per la maggiore i pensierini per amici e colleghi, mentre per la famiglia si punta al regalo vero e proprio. E a proposito di tendenze, di tradizioni e di moda, non passa mai quella dell’intimo rosso da regalare scaramanticamente per Capodanno. «L’intimo è sempre un dono apprezzato – confermano dal punto vendita Intimissimi – e a Natale è anche tradizione regalarlo. In queste giornate di festa abbiamo registrato, con grande gioia, i flussi di clientela dei periodi pre-pandemia, certo sempre con attenzione e le dovute precauzioni, ma c’è davvero tanta gente. Anche la tradizione dell’intimo rosso per Natale o Capodanno si conferma alla grande».