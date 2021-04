Senigallia, Lorenzo Cicconi Massi “maestro della fotografia italiana” 2021

SENIGALLIA – Lorenzo Cicconi Massi è il “maestro della fotografia italiana” 2021. Lo ha annunciato il consiglio nazionale della Fiaf, la Federazione italiana associazioni fotografiche, che ha premiato il fotografo senigalliese con il prestigioso riconoscimento.

Riconoscimento che “torna” a Senigallia, città della fotografia, dopo esser stato conferito a Mario Giacomelli e Ferruccio Ferroni, tra i principali artisti del gruppo fotografico Misa.

L’onorificenza “maestro della fotografia italiana Mfi”, in passato conferita anche a nomi sacri come Gianni Berengo Gardin, Lisetta Carmi, Gabriele Basilico, Ferdinado Scianna e altri, è stata assegnata a Lorenzo Cicconi Massi per i meriti fotografici e per la “lunga e straordinaria attività d’autore”. Così si legge nella lettera a firma di Roberto Rossi, presidente della Fiaf.

La consegna avverrrà a Caorle (Ve) nell’ambito del 73esimo congresso nazionale Fiaf, il prossimo 29 maggio, covid e norme permettendo.