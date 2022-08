Senigallia, lavori all’ex hotel La Vela

SENIGALLIA – Una nuova vita per l’ex hotel La Vela. Dal 2024 dovrebbe ripartire l’attività di uno degli hotel più visibili e suggestivi della città che si affaccia sul porto della spiaggia di velluto. Sono partiti i lavori di demolizione delle parti interne della struttura, situata a metà tra la darsena dei pescatori e quella turistica.

L’immobile è in abbandono da tempo: da almeno dieci anni è chiuso al pubblico. Nei mesi scorsi era iniziata una serie di pulizie che avevano fatto ben sperare per una riapertura già in questa stessa stagione estiva 2022, ma in realtà erano solo propedeutiche alla demolizione delle parti interne.

Dietro c’è la società Senigallia Hotels srl che punta quindi sulla zona portuale come nuova frontiera del turismo cittadino: nella stessa zona sono previsti ulteriori investimenti e progetti edilizi che riguarderanno l’area ex Italcementi, attualmente un parcheggio sterrato a servizio del lungomare, e le casette dei pescatori sul fronte della darsena Bixio.