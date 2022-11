Senigallia, al via il laboratorio sul riuso dei materiali di scarto

A Marzocca l'iniziativa promossa dall'associazione Amici Disabili per non sprecare risorse e rifiutare la cultura dello scarto

SENIGALLIA – Per ogni fine c’è un nuovo inizio. Vale nella vita delle persone e in quella dei materiali. Quelli di scarto, che fino a ieri consideravamo dei rifiuti, oggi possono diventare borse, sacchetti ricamati, cestini in midollino, fiori finti e braccialetti con le perline, découpage, piccoli dipinti su legno e sassi. È uno degli obiettivi che si vogliono raggiungere grazie al laboratorio “Ricreando”, promosso dall’associazione “Amici Disabili”.

L’iniziativa è in partenza oggi, mercoledì 16 novembre, grazie alla guida di Patrizia Gallinelli, volontaria dell’associazione con la passione per quelli che lei definisce “lavoretti”. All’interno degli spazi della parrocchia di Marzocca, ogni mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30, con “Ricreando” anche chi non sa tenere un ago e filo in mano potrà partecipare per imparare facendo, stringere relazioni, incontrarsi e contribuire alla promozione della cultura circolare, quella che non spreca ma recupera.

I materiali di scarto sono stati donati da un’azienda di Trecastelli.



Per informazioni: 3421574468 / 0719931265 (Fondazione Balducci Rossi) o 3398870725 (coordinatrice del laboratorio: Patrizia Gallinelli)