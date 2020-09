Senigallia, la “Notte dello sport” si farà… su facebook

SENIGALLIA- La “Notte dello Sport” diventa maggiorenne e si appresta a sbarcare sui social. Appuntamento a mercoledì 16 settembre dalle ore 21, in diretta sulla pagina Facebook di Nerosubianco Agenzia di servizi.

La diciottesima sarà infatti un’edizione tutta speciale per la tradizionale grande festa di inizio stagione del movimento sportivo senigalliese, organizzata dall’agenzia Nerosubianco con il patrocinio di Comune di Senigallia e Coni Marche ed in collaborazione con Bcc di Pergola e Corinaldo, Conad City Senigallia e del partner etico Cuore di Velluto.

Impossibile andare in scena nella classica cornice del Foro Annonario, per ovvi motivi legati alle disposizioni anti covid, la scelta è stata ancora di spostare tutto sulla “piazza virtuale” dei social. Una scelta che non rappresenta certo un ripiego, visti i numeri registrati allo “Sportivo dell’Anno” dello scorso giugno: la diretta Facebook della manifestazione “gemella”, quella che di fatto chiude invece ogni stagione, ha ottenuto infatti sedicimila visualizzazioni, mentre i post sull’iniziativa hanno raggiunto più di settantamila persone. Numeri che si spera di ripetere nella diretta Facebook della “Notte dello Sport” che si terrà mercoledì 16 settembre a partire dalle ore 21.00 sulla pagina Nerosubianco Agenzia.

I presupposti non mancano: sono infatti ben 33 le società sportive senigalliesi che prenderanno parte all’iniziativa, in rappresentanza di tante diverse discipline, come sempre dal dilettantismo più puro al professionismo delle squadre di vertice. Queste le società che saranno presenti: Nirvana Club, Atletica Senigallia, Polisportiva Senigallia, Senigallia Basket 2020, Tennis Team Senigallia, Arci Volley Vallone, SailingPark, Real Vallone Panelli, Ludi e Victoria jujitsu, Capoeira Nossa Nacao, Basket Roosters, Nordic walking Anwi Senigallia, Pallacanestro Senigallia Goldengas, AS Senigallia Calcio, Team Roller, Never stop run, Planet Fitness, Polisportiva Senigallia ritmica, Badminton Senigallia, CT Olimpia Marzocca, FC Vigor Senigallia, Luna Sports Academy, Basket Giovanile Senigallia, Olimpia Calcio Marzocca, All Blacks taekwondo, Manaar danza del ventre, Sci Club Panei, Senigallia Tennis Club, gli arbitri senigalliesi della sezione Aia di Ancona, Us Pallavolo Senigallia, Basket 2000 Senigallia, Audax Sant’Angelo 1970, Polisportiva Senigallia judo.

Un bello spaccato dello sport senigalliese, quindi, con tanti volti che si susseguiranno nella diretta Facebook per raccontare attività ed obiettivi. Chiaramente, i collegamenti con le varie società saranno molto “smart” e veloci, per rendere la diretta ritmata ed interessante. Insomma, una notevole vetrina per il movimento. A gestire il tutto saranno ancora i quattro presentatori della “Notte dello Sport”: Fabio Girolimetti, Giacomo Valeri, Matteo Magnarelli e Giovanni Girolimetti. Dal Foro Annonario, a mantenere quindi un legame con lo storico scenario della “Notte dello Sport”, lanceranno i collegamenti precedentemente registrati con le società nei loro abituali luoghi di attività.