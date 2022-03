Senigallia, Joe Bastianich ospite della XXII edizione del Summer Jamboree

SENIGALLIA – Joe Bastianich sarà ospite della XXII edizione del Summer Jamboree. Si esibirà venerdì 5 agosto sul main stage di piazza Garibaldi insieme alla band “La Terza Classe” conosciuta durante il programma “On the road” realizzato per Sky Arte nel 2013 e condotto dallo stesso Bastianich.

Insieme hanno inciso il loro primoalbum che uscirà il prossimo giugno, anticipato alcune settimane prima da un singolo, e proseguendo poi con un tour che per tutta l’estate toccherà varie città italiane.

“The Restaurant Man” e la band napoletana sono pronti a far ballare con un concerto di bluegrass torrido e potente il pubblico del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in programma a Senigallia dal 30 luglio al 7 agosto con un cartellone che si preannuncia ricco di grandi sorprese che verranno annunciate tra pochi giorni www.summerjamboree.com.

La grande passione di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana e l’empatia immediata che si è creata con la band ha fatto nascere una collaborazione tra lui e la band napoletana, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

Il legame artistico tra i due progetti si concretizza nel 2021 in collaborazione con la booking agency Barley Arts, che realizza un tour estivo ed uno invernale in giro per lo stivale in alcune delle più importanti venue italiane e alla realizzazione, a dicembre 2021, di un singolo, “This good man”, scritto da Joe ed arrangiato in versione bluegrass da La Terza Classe.

Ora, dopo settimane passate in studio a scrivere ed arrangiare nuovi brani, per l’estate del 2022 è prevista l’uscita del primo album di inediti di Joe Bastianich & La Terza Classe, prodotto da Soundinside Records.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree e sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.