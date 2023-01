Investita sulle strisce pedonali, 88enne portata d’urgenza a Torrette di Ancona

Il sinistro è avvenuto in strada delle Saline, all'incrocio con la strada del Cavallo: sul posto Polizia locale e l'ambulanza che l'ha trasportata in codice rosso al polo dorico

SENIGALLIA – Stava attraversando le strisce pedonali in zona Saline, a Senigallia, quando è stata falciata da un’automobile. Ora è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale a Torrette di Ancona data la gravità delle sue condizioni per i politraumi riportati nell’urto.

Vittima è una signora senigalliese classe ’35 che stava attraversando Strada delle Saline, all’altezza dell’incrocio con strada del Cavallo, sulle strisce bianche riservate ai pedoni, in direzione monte-mare: la donna 88enne è stata colpita intorno alle 8:45 da una vettura – un’Alfa Romeo Giulietta – condotta da un 38enne sempre di Senigallia che guidava in direzione nord-sud.

La dinamica, seppure parzialmente nota, deve essere ancora totalmente ricostruita dagli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti sul posto insieme all’ambulanza. Il personale medico dorico non ha sciolto la prognosi ancora.