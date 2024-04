A Senigallia un incontro sull’Alzheimer con l’attrice Paola Giorgi

SENIGALLIA – Sensibilizzare all’Alzheimer parlando anche di teatro. A Senigallia un confronto pubblico e un dibattito sull’argomento proposto dal Rotary Club di Senigallia insieme all’attrice Paola Giorgi, in questo momento sulle scene marchigiane con il suo nuovo spettacolo “Intorno al vuoto” dedicato proprio a questo argomento. L’appuntamento è in programma giovedì 4 aprile, alle ore 17.30, all’auditorium San Rocco.

«Il morbo di Alzheimer rappresenta oggi un tema socio-sanitario molto complesso che investe la totalità del nucleo familiare, da chi ne è affetto a chi vi è intorno. Dunque il teatro che parla di Alzheimer si fa portavoce di una missione sociale, la cui rilevanza non è estranea al Rotary che, sia a livello dei singoli club sia in ambito distrettuale e internazionale, ha sempre posto un’attenzione particolare su questa patologia. Il Rotary, organizzando nei territori service ed iniziative a supporto delle famiglie e dei caregiver, porta avanti un impegno importante, in cui la condivisione e la sensibilizzazione hanno un ruolo fondamentale: il debutto dello spettacolo teatrale ‘Intorno al vuoto’ dell’attrice e produttrice Paola Giorgi, incentrato sull’Alzheimer, sarà occasione per un momento di riflessione pubblica su questa delicata tematica», spiegano gli organizzatori. Tra i partecipanti, Simona Luzzi, professore associato neurologia clinica neurologica UnivPm Ancona; Paola Giorgi, attrice e produttrice; Sara Secondini, associazione Alzheimer Marche; Manuela Berardinelli, Alzheimer Uniti Italia Odv.

Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, di Dino Latini, presidente del consiglio regionale delle Marche (invitato) e di Gesualdo Angelico, governatore Rotary Distretto 2090.