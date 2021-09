È successo in Viale dei Pini, in zona Saline. La dinamica, ancora da chiarire, è al vaglio della polizia locale

SENIGALLIA – Grave incidente nella prima mattinata del 9 settembre a Senigallia. Intorno alle 9 una donna è stata investita da un’auto in transito.



È successo in Viale dei Pini, in zona Saline. La dinamica, ancora da chiarire, è al vaglio della polizia locale: sembrerebbe che la donna stesse attraversando le strisce quando sarebbe stata urtata da un senigalliese al volante di una Jeep di piccola cilindrata.



L’eliambulanza intervenuta in Viale dei Pini

Un urto violento che ha sbalzato la donna pesantemente a terra. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 che ha richiesto l’ausilio dell’eliambulanza, atterrata in un campo in prossimità del sinistro, per il trasporto in codice rosso all’ospedale di Torrette.

(Servizio in aggiornamento)