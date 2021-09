Senigallia, incidente mortale lungo la provinciale Corinaldese

SENIGALLIA – Tragedia lungo la strada provinciale 12 Corinaldese, dove una giovane ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 16 in località Marazzana, all’altezza di una concessionaria, e si è verificato tra una motocicletta e due automobili: ad avere la peggio è stata proprio la donna alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto immediatamente sono giunte due ambulanze per i soccorsi, una del 118 e una dell’Avis Corinaldese e, in supporto, è stata fatta alzare anche l’eliambulanza da Ancona: nonostante i tentativi di rianimazione andati avanti per molto tempo, la 34enne è deceduta.

L’incidente mortale avvenuto a Senigallia

J.F., queste le iniziali della giovane vittima, era domiciliata in un comune dell’hinterland senigalliese ma era originaria di Sassoferrato. La polizia stradale sta conducendo i rilievi del caso e sta ancora accertando la dinamica del grave sinistro costato la vita a una giovane donna.

La salma, dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria, è stata portata all’obitorio dell’ospedale regionale a Torrette di Ancona per gli ulteriori accertamenti che si renderanno necessari. Sotto sequestro i mezzi coinvolti nell’incidente, tra cui un mezzo della Caritas, i cui conducenti sono rimasti illesi.