SENIGALLIA – Attimi di paura nella prima serata del 27 luglio sul lungomare Dante Alighieri di Senigallia a causa di un violento scontro tra due ciclisti avvenuto sulla pista ciclabile. Ad avere la peggio sarebbe stata una donna che sarebbe finita rovinosamente sull’asfalto battendo la testa.



Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che, temendo conseguenze gravi per il trauma riportato dalla ciclista, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata nel parcheggio in zona Saline, che si trova a fianco dell’Adriatica. L’allarme è ben presto rientrato tanto che l’elisoccorso ha fatto ritorno a Torrette vuoto.



Solo escoriazioni per il secondo ciclista coinvolto: entrambi sono stati trasportati al nosocomio locale per accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso. Non è di certo passato inosservato l’atterraggio ed il decollo dell’aeromobile: tanti i curiosi che si sono fermati a bordo strada per ammirare i sanitari in azione.