Senigallia, incidente alla Cesanella: due auto si scontrano all’incrocio

Non si ferma la scia di sinistri stradali. Scattano i soccorsi di 118, vigili del fuoco e polizia locale tra via Cimabue e strada della Marina: tre feriti

SENIGALLIA – Non si ferma la scia di sinistri stradali a Senigallia. Un incidente alla Cesanella si è verificato infatti questa mattina, 27 maggio, a poche ore di distanza da quello registrato sulla provinciale Arceviese. All’incrocio di via Cimabue con Strada della Marina, zona artigianale di Senigallia, si sono scontrate due automobili.

Sul luogo dell’incidente alla Cesanella si sono portate l’ambulanza del 118, la pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto gravemente danneggiate, due Renault Clio, e l’area dell’intervento, in cui è rimasto coinvolto anche un autotreno.

Ferite tre persone a bordo delle due vetture, mentre è illeso il conducente del mezzo pesante.

(Notizia in aggiornamento)