SENIGALLIA – Grave incidente sul lavoro nella giornata del 31 agosto per un 65enne senigalliese che stava lavorando un terreno sito a Borgo Passera, frazione senigalliese che si affaccia sulla strada Arceviese. Per cause non ancora chiarite l’uomo sarebbe rimasto travolto dal suo stesso mezzo riportando un trauma toracico da schiacciamento e altre ferite più lievi.



Sarebbe stato lui stesso dare l’allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che hanno provveduto ad allertare l’eliambulanza per il trasferimento al nosocomio regionale di Torrette. Dalle indiscrezioni trapelate sembrerebbe che il 65enne non sia in pericolo di vita. Purtroppo si tratta solo dell’ultimo di una lunga serie di incidenti avvenuti negli appezzamenti terreni che hanno funestato un po’ tutte le Marche negli ultimi mesi.