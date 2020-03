Senigallia, incendio sul ‘PercorriMisa’

Il rogo che ha interessato alcune sterpaglie è stato prima circoscritto e poi domato. Il luogo è balzato più volte alle cronache come discarica a cielo aperto e per un'indagine a seguito dell'alluvione del 2014

SENIGALLIA- I vigili del fuoco sono intervenuti sabato sera (29 febbraio) poco dopo le 19 in località Marazzana, per spegnere un incendio di sterpaglie che è divampato nel ‘PercorriMisa‘, la passeggiata del lungofiume. Il rogo è stato domato in breve tempo.

Nella giornata di ieri alcuni operai avevano ripulito l’area di sterpaglia che poi erano state ammassate in alcune zone. Era appena sceso il buio quando al Comando dei Vigili del Fuoco è arrivata la richiesta d’intervento. Un mezzo si è subito precipitato sul posto ed ha prima circoscritto e poi spento l’incendio che, a causa della siccità avrebbe potuto dilagarsi con estrema facilità.

Il PercorriMisa è balzato più volte alle cronache perchè oggetto di un filone d’indagine aperta a seguito dell’alluvione 2014, ma anche perchè utilizzato come discarica a cielo aperto, purtroppo come accade anche in altre zone della città poco frequentate.