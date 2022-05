Senigallia, incendio al canneto del Cesano

In azione i vigili del fuoco anche da Arcevia e Ancona per domare le fiamme ed evitare che si propagassero anche all’altra sponda

SENIGALLIA – Ancora fiamme al Cesano. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 maggio, è andata a fuoco una parte del canneto che si trova sulle sponde del fiume.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono posizionati lungo strada della Bruciata per domare l’incendio al Cesano.

Sul posto sono giunte le squadre di Senigallia, Arcevia e Ancona con mezzi 4×4 per evitare che le fiamme si propagassero in altre zone limitrofe o persino nell’altra sponda lato Marotta, come già avvenuto l’anno scorso.