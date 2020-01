La 63enne gestiva il B&B Il nido sul tetto in via R.Sanzio: era stimata da tutti per la sua gentilezza. Durante le festività il peggioramento delle sue condizioni

SENIGALLIA – Lutto sulla spiaggia di velluto per la scomparsa a 63 anni di Anna Marchetti. La donna ha lottato per un lungo periodo con una malattia che alla fine ha avuto la meglio ieri, venerdì 3 gennaio.

La notizia ha fatto ben presto il giro della città grazie ai social network, dove in tanti l’hanno ricordata con affetto per quelle sue doti umane per cui era particolarmente apprezzata. Era «la ragazza più bella, più solare, più dolce che possiate immaginare – scrive Donatella su Facebook – Oggi il suo sorriso dolcissimo è impresso negli occhi di coloro che l’hanno amata, colmi di lacrime e pieni di dolore perché perdere Anna è come chiudere la porta alla nostra giovinezza allegra e spensierata di cui resta l’icona, la ragazza da tutti amata, uomini e donne, per aver incarnato un mito, la bellezza perfetta, l’accordo meraviglioso tra la bellezza esteriore e un’anima nobile mai vinta nemmeno nella lunga e penosa malattia, nemmeno nei momenti più bui dell’esistenza».

Anna Marchetti aveva gestito in via Raffaello Sanzio, a Senigallia, il bed and breakfast Il Nido sul Tetto, dove i clienti avevano apprezzato la sua gentilezza e disponibilità: «Gentilissima e molto disponibile la signora Anna, pronta a consigliarci sugli eventi serali dei dintorni e così gentile da metterci a disposizione due biciclette. Atmosfera familiare e calorosa, anche grazie ai simpaticissimi gatti!». Lascia il compagno Ivan Pierpaoli, ex edicolante di largo Boito. Noto anche il fratello, il dottor Marchetti. «Il suo viso e il suo sorriso illuminavano anche le giornate più cupe». «Rip dolcissima e amatissima Anna» alcuni dei commossi ricordi.