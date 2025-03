SENIGALLIA – Tornano le miniature e i giochi di strategia nella biblioteca comunale Antonelliana di Senigallia. E’ la terza edizione di Sena Miniatures Games, l’evento dedicato agli appassionati di giochi di miniature che si terrà domenica 9 marzo, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30.

Per il terzo anno consecutivo la sala dove normalmente vengono aperti libri per lo studio verrà “invasa” per dimostrazioni di wargame e boardgame, grazie ai volontari dell’associazione Terra Ludyca e di altre realtà marchigiane: saranno loro a guidare i giocatori meno esperti e i curiosi con spiegazioni sul funzionamento dei vari giochi proposti.

Giochi tra cui Zombicide, in cui i sopravvissuti dovranno liberare la terra da un’apocalisse zombie; o Clash of Culture per far espandere la propria civiltà; ma non mancheranno classici come Battle Master o Heroquest dove nani, barbari, maghi ed elfi dovranno terminare varie missioni, e persino battaglie epiche legate alla seconda guerra mondiale grazie a Wings of Glory, Memoir44 o Bolt Action. E per gli appassionati del genere fantasy ecco pronti i tavoli con universi popolati da guerrieri umani, goblin, draghi, halfling, elfi, orchi e troll.

L’ingresso è libero e solo per alcuni (Talisman e Clash of Cultures) è necessaria la prenotazione tramite i canali social di Terra Ludyca.

Oltre ai numerosi giochi (l’elenco completo è sulle pagine di Terra Ludyca) ci sarà un torneo di A Song of Ice and Fire, i cui posti sono già da tempo prenotati, tra splendide miniature dipinte paradiso per tutti gli appassionati della saga di Martin del Trono di Spade.