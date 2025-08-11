Senigallia, “La forma dell’oro”: mostra aperta anche nel weekend di Ferragosto alla Rocca Roveresca

SENIGALLIA -Prosegue fino all’8 dicembre 2025, e sarà visitabile durante l’intero weekend di Ferragosto alla Rocca Roveresca di Senigallia (AN), la mostra La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica, a cura di Massimo Osanna (Direttore generale dei musei) e di Luana Toniolo (direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma).

Allestita nelle sale rinascimentali della fortezza roveresca, la mostra propone una selezione di preziose testimonianze archeologiche provenienti da varie parti d’Italia: si ammirano infatti oltre 400 reperti di produzioni ornamentali nell’Italia peninsulare e in Sardegna dalla Preistoria all’Alto Medioevo.

La ricca selezione di oggetti di grande valore storico-archeologico consente un affascinante viaggio geografico e temporale nell’Italia antica, dalla Preistoria all’alto Medioevo, tra ornamenti e gioielli che portano con sé, non solo bellezza e unicità, ma anche valenze simboliche legate agli ambiti del sacro, della magia, del potere e del prestigio sociale, attribuite in passato a questi oggetti che ancora suscitano attrazione e meraviglia in chi li guarda.

Grazie all’impegno di Luigi Gallo, Direttore di Palazzo Ducale di Urbino – Direzione regionale Musei nazionali Marche – e del suo staff, la mostra è visibile su due piani della Rocca e costituisce il primo appuntamento dopo i lavori di adeguamento, implementazione ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale espositive realizzati con i fondi del PNRR, con i quali il monumento del XV secolo è ora adeguato agli attuali standard museali.

INFO MOSTRA

La forma dell’oro. storie di gioielli dall’Italia antica

A cura di Massimo Osanna e Luana Toniolo

Fino all’08.12.2025

Rocca Roveresca di Senigallia

Piazza del Duca, 2 – Senigallia AN

Ingresso ordinario intero 5 euro; ridotto 2 euro; abbonamento annuo intero 12 euro; ridotto 5 euro. Per i possessori del biglietto ordinario dei musei civici senigalliesi ingresso intero a 3 euro

Orari LU ore 8.30-13.30 ultimo ingresso ore 13; da MA a DO ore 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 19

tel. 071 63258

roccaroveresca.senigallia@cultura.gov.it

www.roccasenigallia.it