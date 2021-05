SENIGALLIA – Fissati i funerali di Marco Cesaroni, il motociclista morto tragicamente nell’incidente stradale a Borgo Bicchia, avvenuto lo scorso martedì 18 maggio lungo la sp. Arceviese a Borgo Bicchia. Si svolgeranno lunedì prossimo, 24 maggio, alla chiesa “S.Giuseppe Lavoratore” del quartiere Cesanella.

L’uomo, 56 anni, è deceduto nel tardo pomeriggio di martedì scorso mentre era alla guida della sua Harley-Davidson, dopo l’impatto contro una Bmw nei pressi della zona artigianale di Borgo Bicchia. Violento lo scontro frontale che non ha lasciato scampo a Marco Cesaroni, residente sulla statale Adriatica nord, zona Cesano, dove vivono anche i genitori Maria e Amedeo.

Ieri mattina è stata svolta l’autopsia sul corpo del centauro 56enne per chiarire le cause del decesso: tra le ipotesi c’è infatti quella del malore che l’avrebbe colto prima dell’incidente, favorendo la perdita di controllo del mezzo e lo schianto contro l’auto che viaggiava in direzione entroterra. Il medico legale non ha ancora presentato la relazione, ma è stata disposta nel frattempo la restituzione della salma ai familiari.

Durante i rilievi, la Polizia stradale di Senigallia e di Ancona ha infatti preso in considerazione l’invasione di corsia, tanto che l’automobilista – sotto choc per l’accaduto – non risulta al momento indagato per l’incidente costato la vita a Marco Cesaroni: si sarebbe trovato di fronte la moto fuori controllo e non sarebbe riuscito a sterzare per evitare l’impatto.

Con il nulla osta del magistrato, è stato possibile fissare i funerali: la salma partirà dall’obitorio di Torrette di Ancona, dove era stata portata per gli esami autoptici, mentre l’ultimo saluto al centauro si terrà alle ore 15:30 di lunedì 24 maggio alla chiesa della Cesanella, dove vivono il fratello Emanuele, la cognata Fabrizia e i nipoti.