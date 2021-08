Da venerdì 27 a lunedì 30 agosto le vie del centro storico si animeranno di persone, suoni, colori. Previsti oltre 500 espositori. Non ci saranno varchi di accesso: controlli a campione per il green pass

SENIGALLIA – Tutto pronto la Fiera di Sant’Agostino, il tradizionale appuntamento che di fatto chiude l’estate 2021. Dopo l’anno sabbatico correlato all’emergenza pandemica, la città si prepara a riabbracciare uno dei suoi eventi più apprezzati dai senigalliesi e non solo.



Da venerdì 27 a lunedì 30 agosto le vie del centro storico si animeranno di persone, suoni, colori, in un susseguirsi vorticoso di proposte e idee. La storica Fiera di Senigallia, che contribuì nel passato a far conoscere la città in gran parte del mondo, rivive regalando ai visitatori tutta una serie di suoni e di suggestioni particolari.

Saranno più di 500 gli espositori che prenderanno parte alla fiera richiamando tutti i cittadini senigalliesi e del comprensorio. Come già avviene per la Fiera campionaria in corso ai Giardini della Rocca Roveresca e in Piazza del Duca, sarà necessario il green pass per poter circolare in tutta l’area.



Non ci saranno varchi di accesso: come predisposto dalla normativa attualmente in vigore per le fiere e le manifestazioni che si svolgono all’aperto, le aree non saranno transennate o delimitate ma chi frequenterà la fiera dovrà essere munito della certificazione verde. Saranno possibili infatti dei controlli a campione da parte delle forze dell’ordine. Oltre al certificato sarà ovviamente necessario rispettare le misure anti Covid, come ad esempio l’uso della mascherina anche se si è all’aria aperta in caso di assembramenti o mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

Inoltre, anche quest’anno il Comune di Senigallia istituirà tre bus navetta gratuiti nelle serate di sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 agosto, al fine di agevolare la partecipazione e alleggerire il traffico veicolare.

Queste le linee previste, ognuna in andata e ritorno: linea nord, da Villa Torlonia alla stazione ferroviaria; linea sud, dai parcheggi vicino alla chiesa del Ciarnin passando per tutti i parcheggi collocati lungo la statale Adriatica fino alla fontana delle Oche di Largo Puccini; linea interna, dal parcheggio all’uscita dell’autostrada A14 al parcheggio del centro commerciale Il Molino e poi fino ai Giardini Catalani in viale Leopardi.

Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, gli autobus potranno essere occupati fino ad un massimo dell’80% della loro capienza.