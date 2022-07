Senigallia, la Fidapa organizza “Ridi ama, vivi: un viaggio verso la felicità”

SENIGALLIA – Nuovo evento organizzato dalla Fidapa Sezione di Senigallia l’8 Luglio ore 19 al Finis Africae a Senigallia per chi non potrà essere presente sarà possibile collegarsi online, ospite dell’incontro sarà la bravissima e solare Lara Lucaccioni.

«Siamo molto felici di avere Lara con noi a parlare del grande tema della Felicità e del Benessere – afferma Elena Viezzoli Presidente Fidapa Sezione di Senigallia -. Come Sezione tra i vari temi scelti per questo biennio il Benessere a 360 gradi è uno dei grandi pilastri su cui abbiamo deciso di investire».

«Ringrazio la Fidapa di Senigallia per avermi invitata, parleremo di Yoga della Risata e di Coerenza Cardiaca – ci racconta Lara Lucaccioni Master Trainer di Yoga della Risata e prima Italiana ad essere Trainer ufficiale di Heartmath® nuovo metodo che arriva dagli Stati Uniti attraverso il quale Lara ci insegna come praticare la coerenza cardiaca per gestire le emozioni e lo stress“. La felicità è una scelta quotidiana: un percorso in tre passi per far diventare abitudine cio’ che ci nutre e ci fa stare bene».

L’evento è aperto a tutti e gratuito in presenza al Finis Africae di Senigallia ed online su Zoom.

Link: https://us02web.zoom.us/j/86271145361?pwd=fJc1JvDAWkwzpL7CcOwYy8a8_1JIcR.1

ID riunione: 862 7114 5361

Passcode: 156476