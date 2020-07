Senigallia, estate sicura grazie ai volontari di Croce Rossa per il soccorso in acqua

Attivato a luglio il servizio di pronto intervento in caso di emergenze in mare: gli operatori specializzati Opsa del comitato locale della Cri possono intervenire in pochissimo tempo e anche in ambito alluvionale

SENIGALLIA – Tornano in azione gli operatori della Croce Rossa specializzati nel soccorso in acqua. Con il mese di luglio è infatti attivo il servizio di assistenza in mare nell’ambito del progetto “Mare sicuro”. I volontari del comitato di Senigallia della Cri saranno impegnati per tutti i fine settimana fino a settembre pattugliando il litorale della spiaggia di velluto.

Un’estate dunque all’insegna della sicurezza grazie agli OPSA: gli Operatori Polivalenti per il Soccorso in Acqua sono persone specializzate, grazie a corsi di formazione, addestramento e abilitazione, al soccorso in emergenza in contesti acquatici; caratteristica del servizio è la rapidità di intervento grazie a un natante attrezzato per il primo soccorso. Lo scopo è quello di garantire una vacanza sicura, un sereno bagno al mare sapendo che c’è personale che “guarda le spalle” di bagnanti e turisti.

Gli operatori della Croce Rossa di Senigallia specializzati nel soccorso in acqua (Opsa)

Il servizio di soccorso in acqua rientra nell’ambito del progetto “Mare sicuro” che la Guardia Costiera rilancia ogni estate appunto per la salvaguardia delle persone che si recano in spiaggia o che salpano con la barca per il mare aperto (ma può essere svolto anche in ambiente alluvionale, fattore di grande importanza anche durante le calamità naturali); viene svolto grazie a una rinnovata convenzione con l’amministrazione comunale e la capitaneria di porto.