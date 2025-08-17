Senigallia: esplode una bombola, paura a Marzocca

SENIGALLIA – Attimi di paura ieri sera verso le 20,30 a Marzocca di Senigallia per un incendio sviluppatosi in una palazzina sul lungomare Italia. Il rogo è scaturito dalla cucina di un appartamento al quarto piano di una palazzina e ha provocato lo scoppio di una bombola a gpl. Grande paura tra i residenti con un fuggi fuggi generale. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Senigallia e Ancona, con tre autobotti e un’autoscala. I pompieri hanno spento le fiamme e provveduto a evacuare l’intero stabile, di quattro piani, e messo in sicurezza l’area interessata. Sul posto è intervenuto anche il funzionario dei Vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri e all’ambulanza dell’Avis di Montemarciano che ha prestato assistenza ai due anziani residenti, per fortuna solo sotto choc.

Ingenti i danni all’appartamento, mentre nel corso della nottata sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche per constatare le condizioni di agibilità degli altri appartamenti: nessuno sembra aver avuto danni.