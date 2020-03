Dopo Paradisi arriva il rifiuto di Perini: «Non mi ricandido»

SENIGALLIA- Al termine del suo primo mandato, Maurizio Perini, consigliere di Senigallia Progetto in Comune non si ricandiderà. Cinque anni fa, Perini aveva partecipato alla corsa a sindaco vinta al primo turno da Maurizio Mangialardi. Come Perini, nei giorni precedenti anche Roberto Paradisi, consigliere di Unione Civica aveva dichiarato che non si ricandiderà.

«Io non mi candiderò alle prossime comunali, sono il più conosciuto della lista e non è giusto che altri corrano per me – ha spiegato Maurizio Perini – sono pronto a dare il mio contributo a chi ha deciso di candidarsi con la lista Senigallia Progetto in Comune. Io eserciterò in maniera laica».

La lista Senigallia Progetto in Comune appoggia la candidatura di Fabrizio Volpini: «Con Fabrizio Volpini abbiamo avuto un confronto su numerosi temi – prosegue Perini – ci siamo trovati in accordo su diversi punti». Prende forma anche la rosa dei candidati del centro-destra in cui figura il nome di Paolo Molinelli, Comandante della Polizia Stradale. Questi per il centrodestra sono giorni fondamentali per la scelta del candidato.