SENIGALLIA – Il giorno più atteso per la politica locale è giunto. Nella giornata del 22 settembre, a partire dalle ore 9.00, è di scena lo spoglio che decreterà il successore di Maurizio Mangialardi sulla poltrona di primo cittadino. Dopo il verdetto delle elezioni Regionali che hanno sancito la vittoria del candidato di centrodestra Francesco Acquaroli e l’esito del Referendum popolare, ora è la volta delle amministrative.



Per la città della spiaggia di Velluto sono sette i candidati sindaco che tireranno la volata finale: Gennaro Campanile, Massimo Olivetti, Rosaria Diamantini, Paolo Battisti, Paolo Molinelli, Fabrizio Volpini e Alessandro Merli. È tanta l’attesa dei senigalliesi per conoscere il nuovo volto che guiderà la città per il prossimo quinquennio: a dimostrazione di questo la percentuale dei votanti che ha fatto registrare un 65,83% pari a 25.542 persone che hanno voluto esprimere la propria preferenza. In caso di ballottaggio la data scelta è ricaduta per il 4 e 5 ottobre.

Centropagina seguirà in diretta lo spoglio dalla sala consiliare:

(Notizia in aggiornamento)