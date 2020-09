SENIGALLIA – Si avvicina il momento del voto per i cittadini di Senigallia alle prese non solo con il referendum sul numero dei parlamentari, non solo con il rinnovo di giunta e consiglio regionale, ma anche con le elezioni comunali che rinnoveranno gli organi cittadini.

Elezioni comunali dunque in primo piano in questi giorni, sia per i numerosi incontri e dibattiti svoltisi nei vari luoghi pubblici e privati del centro storico e del lungomare, così come nei circoli delle frazioni, sia per il numero dei candidati a queste consultazioni.

Gli aspiranti sindaci sono sette: in ordine alfabetico sono Paolo Battisti, Gennaro Campanile, Rosaria Diamantini, Alessandro Merli, Paolo Molinelli, Massimo Olivetti e Fabrizio Volpini; ma sono un vero e proprio esercito i potenziali consiglieri di queste elezioni comunali, arrivati alla tripla cifra: ben 442.

Sulla scheda elettorale compare al primo posto Gennaro Campanile che può contare sull’apporto delle liste Amo Senigallia con 24 candidati, Europa Verde con 20, + Senigallia ne ha 21 mentre Italia Viva ha messo in piedi una lista da 24 nomi. Per l’ex assessore sono in totale 89 le persone candidate.

Il secondo candidato che compare sulla scheda elettorale è Massimo Olivetti, espressione del centrodestra. Quattro le liste anche per lui: Fratelli d’Italia, La Civica e Lega presentano 24 candidati ciascuna, mentre in quella di Forza Italia sono schierate altre 22 persone, per un totale di 94 candidati.

Una sola lista per Rosaria Diamantini di Senigallia Resistente con 16 persone e una anche per Paolo Battisti, candidato di L’altra Senigallia con la sinistra che può contare sul sostegno di 18 candidati. Due invece le liste che sostengono Paolo Molinelli: Noi Cittadini e Senigallia Bene Comune, entrambe da 24 candidati al consiglio comunale.

La scheda per le elezioni comunali 2020 a Senigallia

Il centrosinistra schiera per queste elezioni comunali 2020 Fabrizio Volpini alla guida di ben sette liste: Diritti al futuro, con 24 candidati; Vola Senigallia, con 24 candidati; Vivi Senigallia con 21 candidati; Uniti per Senigallia con 24 candidati; Noi Senigallia Attiva con 23 candidati; Partito Democratico con 24 candidati e infine Obiettivo Comune con 21 candidati, per un totale di ben 161 persone collegate e candidate.

All’ultimo posto sulla scheda elettorale c’è Alessandro Merli, espressione di Potere al Popolo che ha messo in piedi una lista da 16 candidati al consiglio comunale di Senigallia.