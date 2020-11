Senigallia, doppio scontro in centro

Polizia Locale in azione prima lungo via Portici Ercolani, in prossimità del ponte Garibaldi, e poi all'incrocio fra le vie del Molinello e Pierelli. Feriti una signora e un 34enne in sella ad un motociclo

SENIGALLIA – Nel tardo pomeriggio di ieri 27 novembre, intorno alle 18.15, la Polizia Locale è intervenuta lungo via Portici Ercolani, in prossimità del ponte Garibaldi, per il rilievo di un sinistro stradale che ha visto coinvolti un veicolo che, proveniente dal ponte, svoltava a sinistra, ed un pedone che stava attraversando la carreggiata stradale. A seguito dell’urto, la signora investita, M. A.M. di 64 anni, residente a Senigallia, ha riportato lesioni per le quali è dovuto intervenire il personale sanitario che ha provveduto a trasportarla presso il locale ospedale. Incolume la Sig.ra P.A., settantenne non residente a Senigallia, conducente del veicolo Wv Caddy coinvolto nel sinistro.

Subito dopo, verso le ore 20, il personale della Polizia Locale è intervenuto per il rilevo di un secondo sinistro stradale, verificatosi all‘intersezione fra via del Molinello e via Pierelli, ove si sono scontrate un’autovettura Suzuki che da via Pierelli svoltava su via del Molinello con direzione verso via Cellini ed un motociclo Agility che procedeva su via del Molinello con direzione di marcia monte-mare. Incolume la conducente dell’autovettura, una donna S.L. del 1967, residente fuori Senigallia; ferito invece il conducente del motociclo, il Sig. T.H, del 1986, residente a Senigallia, che è stato trasportato presso l’ospedale cittadino per le cure del caso.

L’esatta dinamica di entrambi gli incidenti è ancora in fase di ricostruzione.