Senigallia, dopo Panariello salta anche il concerto di Gualazzi

SENIGALLIA – Continuano a saltare una dietro l’altra le date degli eventi e degli spettacoli che si sarebbero dovuti tenere in questo periodo. Oltre al carnevale, allo show di Panariello e a numerosi spettacoli della stagione teatrale senigalliese e dei dintoni – ma il discorso vale per tutta la nazione -, l’emergenza coronavirus ha visto posticipare anche il live di Raphael Gualazzi.

Il musicista si sarebbe dovuto esibire in un concerto domenica 26 aprile al Teatro La Fenice di Senigallia. Gli organizzatori hanno però rimandato il concerto di “Ho un Piano Tour” al prossimo 22 settembre, alle ore 21, a seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.

I biglietti già acquistati in prevendita per il concerto di aprile rimangono validi per la nuova data di settembre. È possibile rivendere i biglietti acquistati sul circuito TicketOne utilizzando la relativa piattaforma: www.fansale.it/fansale/. I biglietti per assistere alla nuova data sono in vendita sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085 9047726 o besteventi.it