Senigallia, dopo il consiglio sul bilancio le donne della giunta accusano il consigliere Campanile

SENIGALLIA – Scoppia la polemica politica dopo le parole del consigliere Gennaro Campanile rivolte all’assessora Elena Campagnolo. Le tre donne in giunta – oltre alla destinataria di quello “Stai zitta”, anche le assessore Cinzia Petetta e Simonetta Romagnoli – fanno squadra contro un atteggiamento considerato sessista e aggressivo.

«Mi bastavano le scuse – ha affermato Elena Campagnolo – mi bastava che dicesse: “Sono andato oltre quando ho detto stai zitta”, ma non sono arrivate. E’ vero che stava parlando e l’ho interrotto ma è una cosa che fanno tutti, lui per primo quando ha interrotto il sindaco, ma non si è permesso di dirgli tu stai zitto. Sono allibita».

Vicinanza e solidarietà anche dalla new entry in giunta Romagnoli, che pure lei si è detta «allibita» per quanto avvenuto nel consiglio comunale di giovedì 28 dicembre, durante la discussione sulla manovra di bilancio.

Cinzia Petetta, assessora alle pari opportunità, ha aggiunto il rammarico per non aver fermato questi comportamenti non appena sono comparsi: «E’ come una violenza e non dobbiamo tacere di fronte a certi comportamenti che provano a sottomettere la donna, serve rispetto sempre, a maggior ragione se in aula, in pubblico, e se si rappresentano gli elettori».