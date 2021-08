Senigallia, si è spenta Mina Pierpaoli. Aveva 52 anni

SENIGALLIA – La città piange la prematura scomparsa di Mina Pierpaoli, spentasi a soli 52 anni a causa di un brutto male con cui combatteva da tempo. La donna è mancata nella giornata del 27 agosto all’ospedale di Senigallia dove era ricoverata da qualche tempo a causa dell’aggrevarsi del suo quadro clinico.

Molto conosciuta in città anche grazie al suo lavoro al pubblico al Conad Megastore nel centro commerciale di via Abbagnano. Tante le persone che in questi anni l’avevano conosciuta e ne avevano apprezzato i suoi modi cordiali e gentili. Oltre che per il suo lavoro, Mina era conosciuta a Senigallia anche per la sua grande passione per il ballo, ed in particolare per il Flamenco: un amore il suo che l’aveva spesso portata ad esibirsi con grande consenso di pubblico.



La camera ardente è stata aperta ieri presso l’obitorio dell’ospedale di Senigallia, dove è avvenuto il decesso. Il funerale verrà celebrato nella giornata odierna alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale del Portone. Mina Pierpaoli lascia la mamma Nicoletta, il fratello Rino, la sorella Laura e le nipoti Cecilia, Chiara, Anita, e Emma.