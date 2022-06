Senigallia, dalla Polizia i consigli contro il bullismo

SENIGALLIA – Bullismo e rispetto degli altri, sicurezza e regole di convivenza, responsabilità e socialità. Sono questi i cardini dell’iniziativa che si è svolta questa mattina, 30 giugno, al parco della Pace di Senigallia, organizzata dall’associazione delle famiglie della parrocchia del duomo. Una mattinata all’insegna del vivere civile e in società, a cui hanno partecipato tanti giovani e ragazzi ma non solo.

Di fronte a loro si sono posti come relatori sia i responsabili dell’Accademia Pugilistica Senigalliese, sia i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza con numerosi consigli. Mentre i primi hanno tenuto una mini seduta di allenamento di pugilato con maestri dell’accademia, il personale della Polizia di Stato ha elargito consigli e suggerimenti su come comportarsi.

Oltre a parlare della propria funzione e delle attività che quotidianamente svolgono, gli agenti hanno fornito alcuni consigli in merito al bullismo, su come comportarsi e cosa fare quando si è davanti o, peggio, in mezzo a tali situazioni. Un riflettore è stato acceso anche sull’importanza della conoscenza e del rispetto delle regole di convivenza. Alla fine gli agenti hanno fatto conoscere ai piccoli presenti uno dei mezzi in uso per i servizi su strada in cui i poliziotti sono giornalmente impiegati.