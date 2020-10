Senigallia, dagli scavi per il ponte II Giugno spunta fuori un ordigno bellico

La bomba inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale, è emersa con i lavori nell'area tra via Dogana Vecchia e via Carducci. Potrebbe essere rimossa oggi stesso

SENIGALLIA – Un ordigno bellico è stato rinvenuto questa mattina nel cantiere per il ponte II Giugno, lato via Carducci. Si tratta di un residuato della seconda Guerra mondiale, verosimilmente inerte secondo la Polizia, emerso durante gli scavi per la rimozione della struttura che collega il corso con il rione Porto.

Per i tecnici e gli operai impegnati nel cantiere per la demolizione del ponte dunque la sorpresa di ritrovare pochi metri sotto terra un ordigno bellico di notevoli dimensioni, circa 70 centimetri. Con tutta probabilità si tratta di una bomba che, dopo esser stata sganciata dai velivoli impegni nel bombardamenti, è rimasta inesplosa al contatto con il suolo.

L’area, ovviamente è transennata, ma era di fatto già interdetta al traffico, anche pedonale per via dei lavori sul ponte II Giugno. Sul posto si sono portati sia gli agenti della Polizia locale che del commissariato cittadino. Sono in corso accertamenti sull’ordigno bellico per capire il tipo di esplosivo contenuto, la sua pericolosità e la portata di un’eventuale esplosione. Al momento l’area non è stata evacuata né sono state chiuse le attività commerciali.

Per quanto riguarda la rimozione dell’ordigno bellico si vocifera – ma è ancora da confermare – che possa avvenire già oggi stesso, nel tardo pomeriggio: il dirigente del Commissariato di Senigallia, il vicequestore Agostino Licari è in contatto con la Prefettura per l’invio del personale dell’Esercito italiano che dovrà rimuovere la bomba inesplosa e portarla in un luogo sicuro per le operazioni di brillamento.