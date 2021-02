Senigallia, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Giuseppe Orciari

SENIGALLIA – «Il Sindaco Massimo Olivetti, la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Massimo Bello in rappresentanza dell’intero Consiglio Comunale di Senigallia esprimono il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Giuseppe Orciari». Così l’amministrazione comunale senigalliese.

L’ex sindaco Orciari

«Consigliere comunale di Senigallia fin dal 1946, Sindaco nel 1964 e poi riconfermato nella carica per ben tre mandati consecutivi per un totale di 19 anni, senatore nel 1983 e deputato nel 1987, Giuseppe Orciari ha ricoperto una serie di incarichi prestigiosi rappresentando ai più alti livelli gli interessi della comunità locale. La personalità di Orciari ha segnato positivamente per la nostra città la difficile fase della ricostruzione post bellica e della rinascita economica. Una vita, la sua, animata da una sincera passione civile e da un’idea alta della politica ancorata a solidi valori e vissuta come servizio disinteressato e responsabile per il bene dei cittadini. Alla sua famiglia, ed in particolare ai figli Paola e Marco giungano le condoglianze dell’intera Amministrazione. In segno di cordoglio saranno esposte a mezz’asta le bandiere del Palazzo Comunale».