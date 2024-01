Senigallia, continuano le segnalazioni: «Cercano una scusa per entrare in casa»

SENIGALLIA – Continuano le segnalazioni di persone che trovano ogni scusa pur di poter entrare negli appartamenti in cerca di qualcosa da trafugare. Donne sospette sono state segnalate nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio, nelle zone di Cesano, Cesanella e Saline: l’allarme è scattato sui social e in particolare sul gruppo Facebook “Sei di Senigallia se…” dove alcuni cittadini hanno messo in guardia altri residenti.

Il primo avvistamento è relativo a una donna robusta con i capelli lunghi, di cui è stata fornita una descrizione sommaria, segnalata in zona Decima Strada, a Cesano: «Si intrufola nei palazzi e bussa alle porte per richiedere vestiti e cose varie» spiega una residente che poi ha informato che dopo il primo episodio avvenuto alle ore 13.30 di ieri è ritornata nello stesso posto alle 19.50. Di qui l’appello: «Se qualcuno vede qualcosa di strano avverta le forze dell’ordine! Aiutiamoci tra noi».

La stessa è stata poi avvistata anche in altre strade sempre in zona Cesano a Senigallia dove ha suonato in altri appartamenti: «Quando ho aperto, era spiazzata – informa una giovane: mi ha chiesto se avessi qualcosa, un po’ di olio, ma era palesemente interessata ad altro. Quando ho richiuso la porta ho visto che stava controllando bene il ,probabilmente per capire come entrare dentro casa… purtroppo credo che anche chiamando le forze dell’ordine possano fare poco se non li colgono sul fatto…. Ho potuto solo avvisare i vicini di stare in guardia».

Segnalazioni simili sono arrivate anche dalle zone Cesanella, poco più a sud del Cesano, e alle Saline, nei pressi della scuola Marchetti.