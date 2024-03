Circolo Scapezzano, Pagani attacca l’amministrazione Olivetti: «Non eravate quelli del dialogo?»

SENIGALLIA – Non si placa la discussione sulla sorte del circolo Arci di Scapezzano, dopo il botta e risposta sui social tra il direttivo del circolo e l’amministrazione comunale. La vicenda – che ha alla base un abuso edilizio con la procedura di condono in questo momento fermata e la questione sicurezza per la copertura della struttura – approderà in consiglio comunale grazie all’interrogazione di Vola Senigallia.

La capogruppo Stefania Pagani ha infatti depositato un’interrogazione per sapere lo stato reale dei fatti, all’indomani dell’ordinanza con la quale a “scopo precauzionale”, è stato chiuso il circolo Arci di Scapezzano e conoscere quali percorsi e soluzioni l’amministrazione comunale intende intraprendere in merito.

Secondo l’esponente di Vola Senigallia, da un lato «è compito di un’amministrazione garantire la sicurezza dei cittadini secondo la normativa vigente, dall’altra penso che altri tentativi di dialogo potevano essere intrapresi al fine di trovare una soluzione, senza acuire i conflitti». L’auspicio della capogruppo di VS confida poi nel «buon senso, al fine di una risoluzione del caso, perché il circolo è un pezzo di storia di una frazione e rappresenta il cuore sociale di una comunità, fondamentale per la vita di una frazione».

Senza dimenticare la stoccata all’amministrazione comunale che «si era presentata come l’amministrazione dell’ascolto e della condivisione, e aveva promesso attenzione alle frazioni. Direi che è il momento di dimostrarlo».