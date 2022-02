Senigallia, si cerca un’altra sede per la Polizia locale

L'amministrazione comunale è alla ricerca di una soluzione per le note problematiche di coabitazione e parcheggi: il comando potrebbe finire a palazzo Ferrer, in viale Bonopera

SENIGALLIA – Si trasferirà il Corpo della Polizia locale senigalliese. Ancora non si sa dove né quando, ma le voci che circolano ormai da tempo sul trasloco in un’altra sede immediatamente fuori dal centro storico sono ormai più di una semplice ipotesi. Lo ha confermato il sindaco Massimo Olivetti che già nell’agosto scorso era intervenuto per scandagliare l’intera disponibilità di locali comunali da poter sfruttare.

La questione di fondo è che la sede della Polizia locale è stata individuata in un edificio in pieno centro storico, l’ex collegio Pio IX in piazza Garibaldi: si tratta di un palazzo molto datato e in coabitazione con varie associazioni cittadine. Una coesistenza a volte anche problematica, sia per ragioni logistiche, come la separazione degli spazi, sia di sicurezza. Per potervi accedere, l’utenza deve suonare il campanello e poi è l’operatore che apre il portone; le associazioni chiedono invece l’apertura per poter favorire l’accesso ai propri iscritti, cosa che però non si concilia con l’esigenza di sicurezza degli agenti: c’è la possibilità che qualche utente sia adirato per un qualsiasi provvedimento e crei quindi problemi. Sul tema si erano espressi più volte i sindacati degli agenti.

Le auto della Polizia Locale di Senigallia

C’è poi l’aspetto urbanistico: è vero che la sede centrale favorisce l’utenza nel senso di essere raggiungibile da tutte le zone del territorio comunale, ma in caso di evento sismico con gravi conseguenze, le strette strade del centro storico non permetterebbero di usare la sede come punto di riferimento né di far uscire i mezzi. Infine, da considerare anche il nodo parcheggi. Le auto di servizio della Polizia locale occupano alcuni stalli di sosta, circa cinque, in via Testaferrata: non sono sufficienti per tutti i mezzi in dotazione al comando (una dozzina più due o tre moto), ma li sottraggono alla popolazione residente che già lamenta la scarsità di posti auto.

Da qui la necessità di un trasferimento del Corpo della Polizia locale: l’ipotesi che appare più praticabile è quella del palazzo Ferrer. L’edificio che si affaccia su viale Bonopera, dove dal 1959 campeggia la lapide a Francisco Ferrer, oltre un secolo fa ospitò un bottonificio, poi una scuola professionale prima che divenisse sede di una sigla di categoria e di varie associazioni cittadine. E’ di proprietà comunale e dovrebbe essere riqualificato con fondi PinQua (programma nazionale della qualità dell’abitare). Non è però la soluzione migliore per quanto riguarda i parcheggi, anche qui carenti per la presenza di alcune attività commerciali e della stazione ferroviaria nello spiazzo antistante.

Altre soluzioni sono al vaglio dell’amministrazione comunale che è impegnata da mesi dietro questo tema. Un tema non secondario poiché riguarda la praticità per lo svolgimento delle attività della polizia locale, ma anche il miglioramento delle condizioni delle associazioni cittadine e la annosa partita dei parcheggi, decisamente carenti nel centro di Senigallia.