Senigallia celebra il vino con WineMarchet

SENIGALLIA – Il foro annonario di Senigallia, anzi, l’ex pescheria, ospita sabato 11 (dalle 16 alle 21) e domenica 12 Novembre (dalle 16 alle 20) WineMarchet, l’evento enologico delle Marche. Un mercato del vino, organizzato con il patrocinio del Comune di Senigallia, della Regione Marche, di Slow Food Marche aps.

E’ una celebrazione del vino marchigiano, una festa che permette ai partecipanti di immergersi nelle tradizioni enologiche della regione, consentendo ai visitatori di acquistare direttamente dai produttori durante l’intero weekend. L’iniziativa consente quindi di stabilire un contatto diretto con i vignaioli delle Marche.

Info sull’evento:

Dove: Foro Annonario e vecchia Pescheria di Senigallia.

Quando: Sabato 11 Novembre dalle 16:00 alle 21:00 e Domenica 12 novembre dalle 16:00 alle 20:00

Biglietti: In prevendita online su https://bit.ly/Winemarchet-in al prezzo di 15€ (con un buono da 5€ per gli acquisti diretti). Per i soci Slow Food 10€

Contatti per informazioni: Michele Piccioni (3292217687).